Миляев: над Тульской областью уничтожено несколько беспилотников ВСУ

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В ночь на 23 апреля над Тульской областью было уничтожено несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России над Тульской областью уничтожены вражеские беспилотники», — пишет глава области в своем telegram-канале.
Спецслужбы работают на месте происшествия. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. В Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников.
Ранее стало известно о перебросе украинской армией 300 расчетов управления БПЛА в Курскую область. Таким образом ВСУ рассчитывают удержать позиции в регионе.
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