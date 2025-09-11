Достижения.рф

Силы ПВО сбили несколько дронов ВСУ над Воронежской областью

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Над территорией Воронежской области силы ПВО уничтожили несколько БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.



Информация поступила в 05:01 (мск). Точное количество сбитых воздушных целей не указывается. Предварительно, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие. Повреждений на земле также не зафиксировано.

Гусев подчеркнул, что в Воронеже, Лискинском и Бутурлиновском районах — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Однако в регионе продолжает действовать режим опасности в связи с возможностью новых атак беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские войска установили полный огневой контроль над трассой Херсон-Николаев. Непрерывная работа артиллерии ВС РФ сделала движение украинских сил по основной трассе невозможным.

Мария Моисеева

