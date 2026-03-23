ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области, есть пострадавшие
В селе Демьянки Брянской области беспилотники-камикадзе атаковали пассажирский автобус. Как сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале, в результате инцидента ранения получили водитель и два пассажира.
По информации главы региона, военнослужащие ВСУ использовали беспилотник для точечного удара по гражданскому транспорту. После взрыва медики оперативно прибыли на место происшествия и доставили пострадавших в больницу. Степень тяжести полученных травм Богомаз не уточнил.
«Целенаправленный удар ВСУ нанесли по пассажирскому автобусу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель автобуса и два пассажира», — написал губернатор.Глава региона добавил, что специалисты продолжают работать на месте происшествия.
Тем временем в министерстве обороны России заявили, что с 13:00 до 20:00 (мск) дежурные расчёты ПВО перехватили и ликвидировали 67 украинских БПЛА.