Богомаз: Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили один дрон ВСУ над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, воздушная цель была своевременно обнаружена и нейтрализована подразделениями ПВО Минобороны Российской Федерации. Инцидент не повлек за собой человеческих жертв или разрушений на земле.
На месте работают оперативные и экстренные службы для мониторинга ситуации. Обстановка в регионе остается под контролем.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на парк «Гулливер» в Донецке пострадали четыре человека. Среди них, по предварительным данным, есть дети. Незадолго до взрыва очевидцы слышали характерный звук дрона в небе, затем раздалось несколько хлопков.
