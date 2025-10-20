Российские БПЛА уничтожили танк Leopard в ДНР

20 октября 2025, 05:01

Немецкий танк Leopard уничтожен российскими операторами дронов в Донецкой народной Республике. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Южной» группировки войск под позывным «Чур».