Российские БПЛА уничтожили танк Leopard в ДНР
Немецкий танк Leopard уничтожен российскими операторами дронов в Донецкой народной Республике. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Южной» группировки войск под позывным «Чур».
По словам офицера, инцидент произошел при обнаружении вражеского танка, после в воздух оперативно подняли группу управляемых дронов-«камикадзе». В результате атаки танк оказался поврежден и выведен из строя.
«Чур» заявил, что, несмотря на утверждения западных стран о превосходстве их военной техники, этот случай продемонстрировал её уязвимость перед современными средствами борьбы, такими как беспилотники российского производства.
Командир подчеркнул, что попадание боеприпаса по немецкой машине привело к мощному возгоранию и детонации боеприпасов, расположенных в кормовой части башни. Это свидетельствует о недостаточной защищённости конструкции танков Leopard и подтверждает эффективность используемых российским командованием методов противодействия западным вооружениям.
