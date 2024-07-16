В Министерстве иностранных дел назвали расстрел российского бойца представителями «Азова»* демонстрацией безнаказанности.

«Практика добивания раненых и безоружных людей — это жестокость, которая не имеет оправдания. Она противоречит всем нормам человечности и международным гуманитарным принципам. Прикрываясь поддержкой Запада, Киев демонстративно игнорирует нормы международного права», — заявил дипломат в беседе с РИА Новости.

«Это важно для всего человечества, которое не утратило свои моральные ценности. Они должны получить оценку международного сообщества и понести наказание. Другого варианта для них нет!» — заключил посол.

15 июля полк «Азов»* опубликовал в интернете видео, на котором видно, как его бойцы расстреливают в упор безоружного российского военного.





По мнению военного эксперта и политолога Вадима Мингалева, «Азов»* нарушает Женевские конвенции и его действия напоминают поведение фашистских организаций. Следственный комитет России проводит расследование обстоятельств расстрела, который был снят на видео представителями «Азова»*.

6 июля The New York Times сообщила о расстреле украинского военного, который просил о медицинской помощи. Бывший подполковник армии США Эрл Расмуссен назвал это ужасным, напомнив о действиях нацистов во время Великой Отечественной войны.