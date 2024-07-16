Российская самоходка выдержала прямое попадание HIMARS в зоне СВО — фото

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Новейшая самоходная гаубица «Мальва» выдержала попадание из HIMARS в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает производитель орудия Ростех в своем Телеграм-канале.
Из материалов, опубликованных российской компанией, видны разбросанные части ракеты, выпущенной из американской системы залпового огня HIMARS. Сама установка «Мальва» стоит невредимой, у нее только пробиты колеса и осколками задет корпус.
«САО предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника», — напомнил Ростех.
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Олег Дикий