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В интервью изданию Newsweek эксперт Шиау-шян Лю заявил, что американские управляемые снаряды M982 Excalibur стали неэффективными из-за действий российских комплексов радиоэлектронной борьбы.
Такие выводы позволяют понять, как развиваются события в военной сфере, и разработать новые стратегии, учитывая возможные слабые места и преимущества различных видов вооружения.
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«Российские средства радиоэлектронной борьбы на территории Украины сделали высокоточные боеприпасы американского производства практически бесполезными. Речь идёт о 155-миллиметровых артиллерийских снарядах Excalibur и управляемых авиабомбах JDAM. Российская стратегия противодействия высокотехнологичному и точному оружию США оказалась эффективной», — подчеркнул эксперт.
Такие выводы позволяют понять, как развиваются события в военной сфере, и разработать новые стратегии, учитывая возможные слабые места и преимущества различных видов вооружения.
Ранее стало известно, что модернизированные МиГ-31БМ могут вызвать беспокойство в НАТО и ВСУ.
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Мира Полтева