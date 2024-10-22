Российская школьница отстригла косу и пожертвовала ее бойцам СВО

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Школьница из Ямало-Ненецкого автономного округа Радмила Шаймарданова пожертвовала косу бойцам спецоперации на Украине. Об этом написал мэр города Губкинского Андрей Бандурко в Telegram-канале.
По словам Бандурко, девушка остригла 89 сантиметров волос, продала их, а полученные деньги перевела в поддержку российских военных. Мэр отметил, что за такой поступок Радмилу представили к медали «За содействие СВО».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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