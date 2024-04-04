Российские артиллеристы громят позиции противника на Донецком направлении

Видео: Минобороны РФ
Российские артиллеристы «Южной» группировки войск активно ударяют по позициям украинских войск на Донецком направлении. Об этом Минобороны России сообщает в своём Telegram-канале.
Удары наносятся по военным объектам, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ. Это позволяет обеспечить огневую поддержку штурмовых подразделений.
Отмечается, что артиллеристы наносят удары по целям, расположенным на отдалении 17 километров. А скорость ведения прицельного огня достигает пяти выстрелов в минуту
Артиллерист с позывным «Кот» рассказал, что в настоящее время из-за подавления огневых точек артиллерия противника практически замолчала.
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Отмечается, что артиллеристы наносят удары по целям, расположенным на отдалении 17 километров. А скорость ведения прицельного огня достигает пяти выстрелов в минуту
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Анастасия Чинкова