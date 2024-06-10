В Крыму заявили о переходе к новой фазе конфликта на Украине

Фото: Минобороны РФ
Конфликт на Украине вступает в новую фазу, во время которой украинская армия сосредоточится на попытках атаковать российскую территорию западным оружием, председатель крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что ситуация на фронте была сложной для Киева из-за нехватки личного состав в Вооруженных силах Украины рядах (ВСУ).
Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на украинские военные источники сообщил о первых ударах бойцов ВСУ по российским целям за пределами новых регионов и Крыма. По его данным, был атакован командный пункт Белгородской области.
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«Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники – на это у них еще людской ресурс найдется. Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми», – отметил Константинов.
Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на украинские военные источники сообщил о первых ударах бойцов ВСУ по российским целям за пределами новых регионов и Крыма. По его данным, был атакован командный пункт Белгородской области.
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Александр Климов