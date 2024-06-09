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Вывший солдат Корпуса морской пехоты США Сет Уильям Бейкер оказался в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сражаясь на стороне России, передает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Уроженец Аризоны рассказал, что дослужился до звания младшего капрала, но за месяц до планируемого повышения началась пандемия COVID-19. Мужчина отказался от вакцинации и был уволен со службы. Его попытки поступить в полицейскую академию также оказались тщетными.
Бейкер подчеркнул, что уехал в Донбасс по нескольким причинам, но не раскрыл их.
В 2023 году глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что несколько тысяч добровольцев из ряда государств пожелали принять участие в специальной военной операции на российской стороне (СВО).
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«Американская свобода – она не для всех», – пожаловался морпех.
Бейкер подчеркнул, что уехал в Донбасс по нескольким причинам, но не раскрыл их.
В 2023 году глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что несколько тысяч добровольцев из ряда государств пожелали принять участие в специальной военной операции на российской стороне (СВО).
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Александр Климов