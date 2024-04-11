Российские артиллеристы отомстили за гибель офицера пресс-центра Половодова

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Российские артиллеристы из группировки «Восток» начали мстить противнику за гибель офицера пресс-центра министерства обороны РФ Евгения Половодова. На видео, опубликованном в телеграм-канале ГТРК «Луганск» видно, как бойцы экипажа самоходной установки заряжают орудие снарядом, на котором написано «За Евгения Половодова».
Уточняется, что позиции САУ, откуда велась стрельба по подразделениям ВСУ, расположены на Кременном направлении в районе города Часов Яр. Именно оттуда была обстреляна съёмочная группа журналистов «Вести Луганск», вместе с которыми ехал Половодов. Вместе с ним под обстрел попали репортёры Денис Шум и Артём Юндас.
Накануне, 10 апреля, в районе Кременной ВСУ обстреляли группу журналистов, которую сопровождал офицер пресс-центра Минобороны. После артиллерийского удара украинцы пытались добить корреспондентов с помощью дрона. Половодов погиб, два корреспондента «Вести Луганск» получили ранения. 33-летний Евгений Половодов с первых дней спецоперации организовывал работу военных корреспондентов в составе Западной группировки войск. У него остались жена и маленький сын.
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Александр Бойцов