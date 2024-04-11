Российские артиллеристы отомстили за гибель офицера пресс-центра Половодова

Российские артиллеристы из группировки «Восток» начали мстить противнику за гибель офицера пресс-центра министерства обороны РФ Евгения Половодова. На видео, опубликованном в телеграм-канале ГТРК «Луганск» видно, как бойцы экипажа самоходной установки заряжают орудие снарядом, на котором написано «За Евгения Половодова».