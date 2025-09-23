Российские артиллеристы уничтожили группировку ВСУ под Часовым Яром
Артиллерийские подразделения ВС России Ивановского соединения Воздушно-десантных войск группировки «Юг» нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ в районе города Часов Яр. Об этом сообщило Минобороны России.
По информации ведомства, разведчики обнаружили сосредоточение противника в опорном пункте недалеко от Часова Яра в ДНР. Подразделения ВСУ подготовили плацдарм для удержания, чтобы предотвратить прорыв российских штурмовиков к югу от города. Расчет гаубицы Д-20 получил задачу уничтожить живую силу противника, которая находилась в разрушенном многоэтажном здании. С помощью корректировки разведывательных беспилотников были нанесены точные удары по целям.
В Минобороны отметили слаженность, мужество и героизм артиллеристов-десантников, которые способствовали уничтожению как живой силы противника, так и полевого склада с боеприпасами.
