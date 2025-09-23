Российские артиллеристы уничтожили группировку ВСУ под Часовым Яром

23 сентября 2025, 06:23

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Артиллерийские подразделения ВС России Ивановского соединения Воздушно-десантных войск группировки «Юг» нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ в районе города Часов Яр. Об этом сообщило Минобороны России.