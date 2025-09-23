Вассерман назвал заказчиков удара ВСУ по санаторию в Форосе

23 сентября 2025, 02:38

Вассерман: приказ об ударе по Форосу пришел от НАТО

Фото: Анатолий Вассерман (РИА Новости / Владимир Федоренко)

Инициатива удара по курортному поселку Форос в Крыму исходила от стран Запада. С таким заявлением в беседе с «МК» выступил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.





По его мнению, приказ об ударе по объекту в Крыму поступил от НАТО, а боевые действия сегодня ведутся методом истощения, который использовался еще до нашей эры.





«Однако мы умеем эффективно воевать на истощение, пожалуй, лучше всех среди современных народов», — заявил Вассерман.