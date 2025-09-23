Вассерман назвал заказчиков удара ВСУ по санаторию в Форосе
Вассерман: приказ об ударе по Форосу пришел от НАТО
Инициатива удара по курортному поселку Форос в Крыму исходила от стран Запада. С таким заявлением в беседе с «МК» выступил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
По его мнению, приказ об ударе по объекту в Крыму поступил от НАТО, а боевые действия сегодня ведутся методом истощения, который использовался еще до нашей эры.
«Однако мы умеем эффективно воевать на истощение, пожалуй, лучше всех среди современных народов», — заявил Вассерман.
Кроме того, в странах, которые выступают против России, наблюдается заметное снижение уровня жизни, считает депутат.
Напомним, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Форос три человека погибли, а 16 получили ранения различной степени тяжести. Вместе с тем повреждения зафиксированы у нескольких объектов санатория с одноименным названием.