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Расчёт артиллерийского 122-миллиметрового орудия Д-30 российских десантников группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты украинских войска на правом берегу Днепра на Херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время, по словам бойца с позывным «Сокол», основная опасность на линии боевого соприкосновения исходит от беспилотников и натовской артиллерии 155-го калибра.
При этом артиллеристы указывают на то, что оказанная западными союзниками Украины помощь никак не сказалась на интенсивности артиллерийского огня ВСУ.
Корреспондент агентства рассказал, что расчёт получил координаты цели, которую необходимо уничтожить. Объект был обнаружен с помощью разведывательного дрона. В общей сложности было произведено пять выстрелов. Беспилотник зафиксировал, что все снаряды точно попали к цель, уничтожив наблюдательный пункт ВСУ вместе с личным составом.
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При этом артиллеристы указывают на то, что оказанная западными союзниками Украины помощь никак не сказалась на интенсивности артиллерийского огня ВСУ.
Корреспондент агентства рассказал, что расчёт получил координаты цели, которую необходимо уничтожить. Объект был обнаружен с помощью разведывательного дрона. В общей сложности было произведено пять выстрелов. Беспилотник зафиксировал, что все снаряды точно попали к цель, уничтожив наблюдательный пункт ВСУ вместе с личным составом.
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Анастасия Чинкова