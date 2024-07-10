В Ровно раздались взрывы

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В городе Ровно на Украине на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что на территории области видно зарево, возникшее после взрывов.
Также в некоторых районах региона зафиксированы перебои с электроснабжением.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Ровненской, Харьковской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях.
Ранее сообщалось, что украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 129 снарядов.
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Также в некоторых районах региона зафиксированы перебои с электроснабжением.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Ровненской, Харьковской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях.
Ранее сообщалось, что украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 129 снарядов.
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Анастасия Чинкова