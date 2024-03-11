Российская авиация ударила по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке

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Авиация Вооруженных сил России нанесла удар по укрепленной позиции Вооруженных сил Украины в городе Красногоровка, расположенном в ДНР к северу от Авдеевки. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.
Удары были нанесены при взаимодействии с подразделениями группировки «Юг». Кадры атаки на позиции украинских войск на кирпичном заводе имеется в распоряжении издания.
9 марта российский офицер с позывным «Саймон» сообщил изданию, что части Первого армейского корпуса начали закрепляться на окраине Красногоровки. Этот населенный пункт часто значится в сводках ДНР как место, откуда военные ВСУ совершают обстрелы по Донецку.
Ранее сообщалось, что ВКС России применили на СВО абсолютно новую «чудо-бомбу». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Украинские военные засели в этом районе в Красногоровке. Российская авиация активно работает по объекту», — сообщил источник.
Ранее сообщалось, что ВКС России применили на СВО абсолютно новую «чудо-бомбу». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак