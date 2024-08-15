Военэксперт объяснил, в чем разница между СВО и режимом КТО в Курской области

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В ночь с 9 на 10 августа в трех российских регионах, которые граничат с Украиной, ввели режим контртеррористической операции (КТО). Речь идет о Курской, Брянской и Белгородской областях. Ранее, после того, как был взорван Крымский мост, усилились разговоры, что специальную военную операцию (СВО) на Донбассе могут переквалифицировать в контртеррористическую операцию (КТО). В чем разница режимов, и как это влияет на общую военную обстановку?
Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов в беседе с «Радио 1» объяснил, в чем особенность СВО, режима КТО, и как он отличается от режима ЧС.
Он продолжил, рассказав, что проникновение вооруженных формирований в соседнее государство, то есть Курскую область, можно трактовать и как террористическую атаку, и как войну.
По его словам, режим КТО касается только статуса населения и деятельности органов власти, а на действия правоохранительных органов, спецслужб и воинских частей он влияния не оказывает.
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«СВО первоначально организовывалась и осуществлялась как операция, которая проводится за пределами Российской Федерации. И лишь потом территории, на которых она проводилась, вошли в состав. В то же время некоторые боевые действия идут на территориях, которые на данный момент не включены в состав РФ, например, Харьковская область», — объяснил эксперт.
Он продолжил, рассказав, что проникновение вооруженных формирований в соседнее государство, то есть Курскую область, можно трактовать и как террористическую атаку, и как войну.
«С учетом имеющихся условий принято решение рассматривать как террористическую атаку. В условиях террористической атаки в соответствии с законом о противодействии терроризму вводится режим чрезвычайного положения. Особенность в том, что на территории Белгородской области введет режим ЧС федерального уровня. А на территории Курской области введен режим ЧС регионального уровня. 7 числа там должны состояться выбора губернатора области, а если вводится режим ЧС федерального уровня, то выборы проводить нельзя», — сообщил генерал-майор.
По его словам, режим КТО касается только статуса населения и деятельности органов власти, а на действия правоохранительных органов, спецслужб и воинских частей он влияния не оказывает.
«Права и обязанности вооруженных сил отражены в законах и в полной мере реализуются. Статус КТО или СВО на них не влияет. Спецслужбы и воинские части действуют согласно закону об охране безопасности. Только встанет вопрос о выплатах, то есть военнослужащие, принимающие участие в действиях на территории Курской области, в выплатах должны быть приравнены к участникам СВО. Я думаю, что такое решение будет принято», — заключил Ворожцов.
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Анастасия Бондарева