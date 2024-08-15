Российские бойцы вернули контроль над селом Крупец в Курской области

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Российские силы выдавили украинских боевиков из села Крупец Рыльского района Курской области, сейчас населенный пункт находится под контролем ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны России.
«ВС РФ завершили уничтожение противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области», — говорится в заявлении оборонного ведомства России.
Кроме того, сообщается, что армия России пресекла попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.
За последние сутки потери украинской стороны в Курской области составили порядка 340 боевиков. Также противник лишился 19 единиц техники, в том числе иностранного происхождения.
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Элина Позднякова