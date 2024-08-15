Стало известно о работе подразделений ВС РФ в Судже

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова
В Судже продолжают действовать подразделения российских военных. Такое заявление сделал замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».
«В Судже до сих пор остаются еще наши формирования, то есть враг не контролирует Суджу на все 100%», — заявил Алаудинов.
Он также сообщил, что украинские неонацисты продолжают перебрасывать резервы с других направлений, чтобы отправить их под Курск. По его словам, на данный момент ситуация в курском приграничье полностью контролируемая.
До этого Алаудинов отмечал, что противник решил сменить тактику, поскольку не смог взять Курскую область. Командир спецназа «Ахмат» подчеркивал, что не нужно верить вражеской пропаганде.
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