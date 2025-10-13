Два человека пострадали из-за атаки ВСУ на жилой дом в российском регионе
Слюсарь: В Ростовской области отражается воздушная атака ВСУ, два человека пострадали
Силы ПВО в Ростовской области отражают очередную ночную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате падения украинского БПЛА на частный жилой дом пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Дрон рухнул на жилое строение в Белой Калитве около полуночи. Падение БПЛА разрушило крышу дома и вызвало пожар в строении. На место оперативно приехали пожарные расчеты и начали тушить возгорание.
«Осколочные ранения получили два человека. Прибывшая на место бригада скорой оказывает им первую медицинскую помощь», — уточнил Слюсарь.Информация о последствиях атаки ВСУ продолжает уточняться.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии Республики Крым. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди людей нет.