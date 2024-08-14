Российские бойцы нанесли мощный удар по позициям ВСУ в Мартыновке под Курском

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Российские военные нанесли мощный удар по ВСУ в населенном пункте Мартыновка Курской области, уничтожив большое число техники и живой силы противника. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Их активное продвижение уже остановлено, они пытаются где-то просочиться. Я хочу сказать, что очень серьезный урон мы им нанесли в населенном пункте Мартыновка, они через Мартыновку планировали свое дальнейшее продвижение», — заявил Алаудинов в эфире Первого канала.
По его словам, по состоянию на 14 августа продвижение противника в Курской области полностью остановлено, при этом противник понес огромные потери в личном составе и технике.
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Элина Позднякова