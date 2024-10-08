Российские бойцы окружают Кураховку и Селидово в ДНР

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Армия России берет ВСУ в клещи в Кураховке и Селидово на западе ДНР. Такие данные привел советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».
«Идет очень стремительное наступление от Константиновки в сторону Богоявленки, где противник в Новоукраинке и Богоявленке хочет создать укрепрайоны. Наша основная задача их отрезать и, скажем так, идет движение с юга и движение на запад севернее Угледара», — рассказал Кимаковский.
Он пояснил, что армия России берет в клещи Кураховку, откуда противник уже пытается выводить силы, и Селидово.
Кимаковский также добавил, что российские бойцы на западе ДНР продвигаются к Красноармейску (Покровску) и Дмитрову (Мирнограду). Они работают над тем, чтобы перерезать дороги снабжения для ВСУ между Селидово и Красноармейском, а также между Селидово и Курахово.
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Элина Позднякова