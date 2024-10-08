ВС РФ освободили Зоряное Первое в ДНР

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Российские войска освободили населённый пункт Зоряное Первое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять населённый пункт под контроль удалось бойцам подразделения «Южной» группировки войск. Они продолжили активное продвижение в глубину украинской обороны, после чего освободили населённый пункт.
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Анастасия Чинкова