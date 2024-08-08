ВС РФ продолжают ликвидировать ВСУ в Курской области

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Прибывшие резервы совместно с органами ФСБ в составе ВС РФ продолжают операцию по уничтожению подразделений ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Уточняется, что к месту боевых действий подошли резервы. Сейчас они совместно с пограничниками и подразделениями прикрытия госграницы пресекают продвижения противника вглубь российской территории. По подразделениям ВСУ наносятся удары артиллерией и авиацией. Кроме того, авиационные удары наносятся по выдвигающимся резервам противника в Сумской области.
Операция по уничтожению подразделений ВСУ в Курской области продолжается, заключили в оборонном ведомстве России.
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Элина Позднякова