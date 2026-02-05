Десятки украинских беспилотников атакуют Ростовскую область
Серия взрывов прогремела над несколькими городами Ростовской области. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
О громких звуках сообщили жители столицы региона, Таганрога, Батайска и Азова. Как утверждает источник издания, средства ПВО уничтожили более десятка воздушных целей.
По словам местного населения, звуки беспилотников в небе не смолкают на протяжении последнего часа. Кроме того, раздаются многочисленные взрывы. Согласно полученной информации, украинские БПЛА летят на Ростовскую область со стороны Таганрогского залива.
Ранее ВСУ обстреляли Белгород из ракетной системы залпового огня HIMARS. В результате удара пострадал мирный житель.
