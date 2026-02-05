Зеленский назвал потери украинской армии в СВО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 50 тысяч человек в результате специальной военной операции. С такой информаций выступил Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что есть еще множество людей, которые числятся пропавшими без вести. Эта категория лиц не входит в официальную статистику Киева.
«На Украине официально на поле боя количество погибших солдат, будь то кадровых или мобилизованных, составляет 55 тысяч погибших», — заявил Зеленский телеканалу France 2.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.