05 февраля 2026, 06:04

Владимир Зеленский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 50 тысяч человек в результате специальной военной операции. С такой информаций выступил Владимир Зеленский.





Он подчеркнул, что есть еще множество людей, которые числятся пропавшими без вести. Эта категория лиц не входит в официальную статистику Киева.



«На Украине официально на поле боя количество погибших солдат, будь то кадровых или мобилизованных, составляет 55 тысяч погибших», — заявил Зеленский телеканалу France 2.