Российские бойцы под Соледаром захватили американский дрон-корректировщик

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Российские военные группировки войск «Юг» сбили в районе Соледара беспилотник-крыло ВСУ RQ-20 Puma производства США. Он корректировал огонь американских гаубиц М777 по позициям отряда.
Как сообщил один из военнослужащих отряда «Ирбис» Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки, дрон получил повреждения, но его «мозговая начинка» уцелела, а потому он вполне пригоден для изучения российскими техническими специалистами. Не повреждёнными также остались модуль управления и блок камер.
В ближайшее время российские техники разберут и изучат аппаратуру. Это позволит выявить у дрона слабые и уязвимые места, что позволит ещё более эффективно бороться с подобными беспилотниками. Солдаты отмечают, что пока БПЛА RQ-20 Puma не был сбит, прицельный огонь по российским позициям не прекращался.
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Александр Бойцов