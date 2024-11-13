Российские бойцы попали под газовую атаку и удары десятков дронов ВСУ

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Российские солдаты попали под газовую атаку и удары десятков дронов ВСУ в Клещеевке. Об этом сообщил командир штурмового взвода с позывным «Таксист» в беседе с SHOT.
По словам бойца ВС РФ, после удачного штурма подвала частного дома они решили покинуть позицию. Но атаки боевиком ВСУ не позволили им этого сделать. «Таксист» получил осколочное ранение ноги, один из товарищей регулярно менял ему повязки.
Спустя некоторое время противник устроил газовые атаки, из-за этого российским военным почти сутки пришлось провести в противогазах и респираторах.Также ВСУ отправили больше десяти дронов-камикадзе, отбиться от которых удалось благодаря устройству радиоэлектронной борьбы. Официального подтверждения данной ситуации от Минобороны России не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Спустя некоторое время противник устроил газовые атаки, из-за этого российским военным почти сутки пришлось провести в противогазах и респираторах.Также ВСУ отправили больше десяти дронов-камикадзе, отбиться от которых удалось благодаря устройству радиоэлектронной борьбы. Официального подтверждения данной ситуации от Минобороны России не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова