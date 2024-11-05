Появилась информация о продвижении российских военных на одном из направлений СВО

Фото: istockphoto/IherPhoto
Российские войска успешно продвинулись к югу от Купянска в Харьковской области. Об этом информирует Telegram-канал «Иди и смотри».
«На данный момент занята большая часть Колесниковки», — рассказал источник канала.
Кроме того, сообщается, что бои уже начались в районе Глушковки. Российская авиация активно наносит удары по позициям ВСУ в самом Купянске.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что российские военные уничтожили за сутки под Курском более 200 боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Мартиндейл рассказал о главной слабости ВСУ
В Запорожской области зафиксированы взрывы и повреждения инфраструктуры
Появились данные об американском наемнике, который погиб во время попытки прорыва ДРГ
Дарья Осипова