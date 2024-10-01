Российские бойцы продвинулись в Курской области, вытеснив боевиков ВСУ

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова
Бойцы ВС РФ продвинулись на двух участках в Курской области, вытеснив боевиков ВСУ и зачистив территорию от противника. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, его цитирует ТАСС.
Обстановка без изменений, кроме того, что на двух участках наши подразделения МО продвинулись вперед, зачистив от противника (территорию – ред.), и закрепились», — рассказал Алаудинов.
Накануне он также сообщал, что ВСУ выводят свои части с разных участков фронта и направляют их в Курскую область. Он пояснил, что украинское командование выводит из Курской области части ВСУ, которые уже выдохлись, и заводит все новые резервы, снятые с других участков фронта, с целью удержать занимаемые территории российского приграничья.
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Элина Позднякова