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ВСУ тратят большие ресурсы на иностранных наемников, а в первых рядах идут мобилизованные. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, ссылаясь на информацию от бойцов из региона, которые оказывают поддержку подразделениям ВС РФ в российском приграничье.
Он рассказал, что в Курской области атаки ВСУ отражают хорошо подготовленные в аэроразведке российские бойцы. Они имеют основательный боевой опыт и помогают другим подразделениям в борьбе с противником.
По его словам, в курском приграничье находятся подразделения БПЛА отряда «БАРС» и штурмовики четвертого добровольческого батальона бригады «Александр Невский» из Запорожской области. Балицкий подчеркнул, что эти бойцы понимают украинскую стратегию, знают их планы и сейчас выдавливают противника с русской земли.
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«Обстановка, естественно, боевая, противник хорошо подготовлен, в большинстве своем это иностранные наемники, на которых государство-террорист тратит последний ресурс, а в первых рядах пускают, как обычно, пушечное мясо, мобилизованных украинцев», — сказал Балицкий.
По его словам, в курском приграничье находятся подразделения БПЛА отряда «БАРС» и штурмовики четвертого добровольческого батальона бригады «Александр Невский» из Запорожской области. Балицкий подчеркнул, что эти бойцы понимают украинскую стратегию, знают их планы и сейчас выдавливают противника с русской земли.
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Элина Позднякова