Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российские бойцы рассказали о «летающих танках» в зоне СВО

Российские бойцы рассказали о «летающих танках» в зоне СВО

Бойцы ВС России рассказали об отличной работе «летающих танках» в зоне СВО
08 ноября 2023, 04:10
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

Командир танка 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным «Пятый» заявил, что так называемые «летающие» танки Т-80БВ отлично зарекомендовали себя в зоне СВО. Об этом пишет РИА Новости.
«Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80 БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. В теории позволяет на дальность пять километров, говоря простым языком, «послать снаряд в форточку», — цитирует агентство слова собеседника.

Российский боец с позывным «Кэп» добавил, что Т-80 БВМ называют «летающим танком» из-за двигателя мощностью более тысячи кубов.


«Установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер и тому подобное. Осталось только найти и выстрелить. Никто не убежит», — подчеркнул военнослужащий ВС РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

«Идут вперёд»: Эксперт Шурыгин оценил попытки ВФУ захватить правый берег Днепра

В Полтавской области Украины прогремели взрывы

Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Донецку
#снаряд
#сво
#всу
#вс рф
#танки
Читайте нас в
В России уже есть ракеты, способные сбивать F-16, которые будут передавать Киеву
РИА Новости: Ракеты 40Н6 для ЗРК С-400 смогут сбивать «украинские» F-16
07 декабря 2023, 03:59

Фото: iStock/Marina_Denisenko

Дальнобойные ракеты 40Н6 для зенитно-ракетного комплекса С-400, которые давно и успешно применяются в ходе спецоперации на Украине, могут стать одним из главных средств уничтожения передаваемых Киеву самолётов F-16. Об этом 7 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный, но информированный источник
По словам последнего, благодаря этой ракете ЗРК С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У поражает загоризонтные цели. Потенциально F-16 можно будет сбивать сразу же после их взлета и набора высоты при их развертывании на аэродромах передового базирования.

Соединённые Штаты и некоторые их союзники в Европе уже приступили к переобучению украинских лётчиков и техников, чтобы дать им возможность эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать F-16. Но говорить о какой-то готовности можно будет не ранее весны 2024 года

Ранее военный обозреватель Майя Карлин сообщила, что ВКС РФ применят истребители Су-57 пятого поколения против американских F-16 на Украине. По информации Карлин, Су-57 может перемещать на борту до 8 ракет «воздух-воздух» К-77М. С помощью синхронизации с наземными радарами у истребителя будет преимущество над американским истребителем.

Читайте также: 

В США раскрыли, что Россия выставит против F-16 на Украине

Politico: Поставляемые Украине истребители F-16 будут ремонтироваться в Европе

Российские комплексы РЭБ оптимизируют для борьбы с истребителями НАТО F-16
#сша
#украина
#ракета
#россия
#оружие
#истребитель
Читайте нас в
Польский министр ещё в 2022 году наткнулся на британский спецназ на Украине
Declassified UK: Армия Великобритании была на Украине ещё весной минувшего года
07 декабря 2023, 03:28

Фото: Viacheslav_Chernobrovin

Один из членов кабинета министров Польши рассказал, что в марте 2022 года во время своей поездки на Украину столкнулся с британским спецназом. Об этом написало британское издание Declassified UK со ссылкой на журналиста Збигнева Парафьяновича.
По информации издания, министр передвигался по так называемой «серой зоне» между Киевом и Житомиром. Во время одного из таких рейдов, пройдя украинский блокпост, чиновник встретил военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) вместе с вооружённым британским спецназом.

«Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами», — сказал министр, ни имя, ни пост которого не разглашаются.

Многие иностранные наемники охотно приезжают на Украину, так как это полезная строчка в их резюме. Однако, увидев, во что ввязываются, они быстро собирают вещи и уезжают, понимая, что шансов остаться в живых в таких ожесточенных боях у них крайне немного. Об этом ранее сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Костюка.

По словам украинского военного, когда иностранцы едут на Украину, они просто не представляют, что их ждет. Они ожидают легких перестрелок с противником из комфортабельных и надежных укрытий. Солдаты удачи привыкли воевать в тепличных условиях, а здесь на них обрушивается шквал артиллерийского огня, удары мощных «Солнцепеков» и постоянные атаки беспилотников.

Читайте также:

CNN: Иностранные наёмники бегут с Украины, увидев ожесточённые сражения

Пленный грузинский наемник рассказал об убийстве мирного жителя французами из ВСУ

Британский наемник восхитился российскими артиллеристами на Украине и погиб
#польша
#украина
#всу
#великобритания
Читайте нас в
Советник Зеленского признал, что ВСУ провалили своё наступление
Die Presse: Cоветник президента Украины Подоляк признал провал наступления ВСУ
07 декабря 2023, 00:28

Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) не достигло желаемых результатов и продвигается медленнее, чем планировалось. Об этом в интервью немецкому изданию Die Presse заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Да, наступление не дало результатов, которых мы бы хотели достичь. Да, мы бы хотели, чтобы оно продвигалось быстрее. Но тогда нужно говорить и о других вещах. Нам нужно больше военной техники и технологичное преимущество», — сообщил он.

В частности, по мнению Подоляка, Киеву необходимо существенно больше ракет большой дальности, чем сейчас имеется в его распоряжении.

В ходе летнего контрнаступления ВСУ пытались перекрыть наземный коридор из России в Крым и разрезать группировку российских войск. Однако уже на первых этапах наступления украинские войска натолкнулись на хорошо заминированные и укрепленные российские оборонительные рубежи. В свою очередь, осенью уже российские войска начали наступательные действия на большинстве участков фронта, в результате чего Украина потеряла почти все территории, отвоеванные в ходе контрнаступления.

Ранее непосредственный шеф Михаила Подоляка — руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был вынужден признать, что Киев может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если Конгресс США не одобрит помощь стране. Об этом он сказал на мероприятии в основанном американском конгрессом Институте мира.


Читайте также:

В офисе президента Украины признали возможность поражения в конфликте с Россией

Наступление ВСУ стало крупнейшим провалом США за последние десятилетия

Экс-глава ЦРУ Петреус назвал причину провала украинского контрнаступления
#украина
#всу
#михаил подоляк
#контрнаступление
Читайте нас в
В Германии предупредили Зеленского об угрозе со стороны ВСУ
Немецкий генерал Катер: среди ВСУ назревает беспокойство и усталость
06 декабря 2023, 20:57

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Среди украинских военных назревает беспокойство, у них накопилось уже множество претензий к власти. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.
«Я слышал от внутренних источников, что часть украинской армии уже закипает», — заявил Катер в эфире канала Welt.

По его словам, украинские военные очень находятся в полном изнеможении, так как круглосуточно и беспрерывно принимают участие в боевых действиях. Он уточнил, что в последнее время все чаще слышит от руководства ВСУ о сильной усталости военных.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины считают, что украинское командование их кинуло на передовой. По мнению одного из военных, никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило их. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение.

Читайте также:

Польский генерал Коморницкий обвинил Киев в военном преступлении

Российские военные отразили 5 атак украинских штурмовиков на Купянском направлении

Конгрессмен Мэсси предположил, сможет ли Украина вернуть Крым
#военные
#украина
#крым
#всу
#киев
Читайте нас в
ГУР Украины взяло на себя ответственность за убийство Кивы
«Общественное»: ГУР признало причастность к убийству экс-депутата Рады Кивы
06 декабря 2023, 20:06

Фото: iStock/Silent_GOS

ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство бывшего депутата Рады Ильи Кивы. Такое признание сделал представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для телеканала «Общественное», признав причастность к преступлению.
По словам Юсова, Кива был убит в ходе спецоперации, разработанной СБУ. Он подчеркнул, что ведомство планирует продолжать подобного рода акции.

Также издание сообщает, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к подрыву автомобиля с депутатом Народного совета ЛНР Олегом Поповым. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». Собеседник, выступавший в эфире телеканала, заявил, что Попов являлся «вполне законной целью».

Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Сейчас расследованием громкого убийства занимается группа самых опытных следователей и криминалистов. Осматривается место происшествия, также проводятся мероприятия по установлению личностей людей, причастных к преступлению. Также отрабатываются возможные версии и причины убийства.

Читайте также:

Появились подробности убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы

Взорван автомобиль депутата ЛНР Попова, он погиб

В ЛНР подтвердили гибель депутата Народного совета Олега Попова
#автомобиль
#труп
#гибель
#мероприятия
#происшествия
#акции
#лнр
#сбу
#служба
Читайте нас в
Несколько взрывов прогремело в Белгородской области
Гладков: жители белгородского села Вязовое остались без света после обстрела ВСУ
06 декабря 2023, 19:51

Фото: iStock/TebNad

Украинская сторона обстреляла село Вязовое в Белгородской области, повреждена ЛЭП, несколько улиц полностью обесточены. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли окраину села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты нескольких улиц в селе», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты приступят к ликвидации последствий обстрела в светлое время суток.

Накануне глава региона также сообщал, что в небе над Белгородской областью российская система противовоздушной обороны сбила три украинских беспилотника. Никто не пострадал. В Минобороны добавили, что еще три БПЛА ВСУ были перехвачены.

Читайте также:

Два добровольца теробороны пострадали при атаке беспилотника ВСУ

Осколочные ранения получил житель белгородского села Козинка при атаке БПЛА ВСУ

В Белгородской области БПЛА ранил двух мужчин
#бпла
#специалисты
#telegram
#отключение
#всу
#минобороны
Читайте нас в
В Днепре слышны взрывы
06 декабря 2023, 19:40

Фото: istockphoto/RamonCast

В украинском Днепре в среду вечером прогремели взрывы, пишут украинские СМИ.
«Страна» сообщает, что сработала система ПВО, сбили ракету. Воздушная тревога в городе не объявлялась. Тревогу подали только в соседней Харьковской области.

Ранее сообщалось, что снаряд американского производства HARM упал на детской площадке в центре Донецка. Об этом сообщает РИА Новости. Ракета упала в густонаселённый район города, но обошлось без жертв. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, которые устраняют последствия произошедшего.

Читайте также:

Украинская ракета упала на детскую площадку в центре Донецка

Российские военные отразили 5 атак украинских штурмовиков на Купянском направлении

Политолог Марков допустил переговоры по Украине из-за страха в США начала ядерной войны
#сво
#украина
#новости
Читайте нас в
Украинская ракета упала на детскую площадку в центре Донецка
Ракета HARM ВСУ упала на детскую площадку в Донецке, повреждены фасады домов
06 декабря 2023, 18:27

Фото: iStock/aapsky

Снаряд американского производства HARM упал на детской площадке в центре Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ракета упала в густонаселённый район города, но обошлось без жертв. 

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спасательных служб, которые устраняют последствия произошедшего. 

В результате падения снаряда были повреждены фасады находящихся вокруг двора жилых многоэтажек. 

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военные отразили пять атак украинских военных на Купянском направлении. В результате боёв на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ за эти сутки потеряли порядка 430 солдат. 

Читайте также:

Последние новости СВО: где ВС РФ прорвали оборону ВСУ, куда отступил противник

В Белгородской области сбиты три украинских беспилотника, еще три были перехвачены

Российские подразделения прорвали оборону ВСУ у Часов Яра
#днр
#обстрел
#ракета
#детская площадка
#всу
Читайте нас в
Российские военные отразили 5 атак украинских штурмовиков на Купянском направлении
Минобороны: ВС РФ отразили пять штурмовых атак ВСУ на Купянском направлении
06 декабря 2023, 16:10

Фото: iStock/zabelin

За минувшие сутки российские силы отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Грамотными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Вражеские атаки были отражены на Купянском направлении в районах пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и озера Лиман.

Также в ведомстве отметили, что ВСУ потеряли около 430 военнослужащих за сутки боев на Купянском и Краснолиманском направлениях. Кроме живой силы противника, ВС РФ уничтожили две бронированные машины, самоходные артиллерийские установки чешского производства и пять автомобилей.

Читайте также:

«Как в тюрьме»: Пленный ВСУ рассказал об особом военкомате для насильно мобилизованных

Конгрессмен Мэсси предположил, сможет ли Украина вернуть Крым

«Нас бросили»: Бойцы ВСУ забили тревогу из-за ситуации на фронте
#машины
#всу
#вс рф
#сво
#минобороны рф
Читайте нас в
Достижения.рф