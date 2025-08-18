Российские бойцы штурмовали позиции ВСУ на натовском БТР с флагами РФ и США
Российские солдаты штурмовали позиции ВСУ на Запорожском направлении на трофейном натовском БТР М113 с флагами РФ и США. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Такой креатив российские бойцы организовали после переговоров президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Как позже объяснили солдаты, БТР был отобран у ВСУ, а уже там нашли флаг США. После встречи глав государств они решили прикрепить его рядом с российским триколором.
На этом БТР солдаты штурмовали позиции украинской армии. На обратном пути машину подбил FPV-дрон. Бойцы получили легкую встряску, а у БТР получила повреждение гусеница.
