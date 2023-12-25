Военкор сообщил об иссякших контратаках ВСУ

Фото: iStock/Tomas Ragina
На донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически приостановили контратаки, сообщил офицер 110-й бригады с позывным Самара, в беседе с «Известиями».
«Мы больше не видим их атак в ответ на наши действия. Временами они пытаются что-то предпринять, но это уже не то, что было раньше. Летом они каждый день пытались атаковать нас, а сейчас этого нет», — рассказал офицер.Самара предположил, что это может быть связано с дефицитом боеприпасов в рядах ВСУ и недостаточной подготовкой украинских бойцов. Он также указал на возможное перераспределение подразделений ВСУ на другие участки.
Ранее, 20 декабря, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также заявил, что ВСУ практически не ведут активные атаки на запорожском участке фронта, они «выдохлись» и понесли значительные потери. Он отметил, что противник предпринимает «некоторые контратаки» из района Работино, но в целом на данный момент инициатива полностью перешла к российским военным на всем фронте.
Читайте также:
Военный эксперт США Шмидт: На Украине вероятна заморозка конфликта
Стало известно о промышленном шпионаже против России
Стало известно о рекордных поставках вооружений для ВС РФ
Артем Кузьмин