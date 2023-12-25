ВСУ бросили раненую женщину-военнослужащую на поле боя под Крынками

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Российские морпехи и десантники разгромили боевиков ВСУ под Крынками, а на поле боя осталась раненая украинская женщина-военнослужащая. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Наши морские пехотинцы и десантники в стрелковом бою разгромили боевиков киевского режима под Крынками. Поле боя осталось усеяно телами убитых и раненых украинских солдат», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что на поле боя осталась раненая украинская женщина-военнослужащая, которую бросили сослуживцы. Она подала знак российскому беспилотнику. Тогда солдаты ВС РФ ее эвакуировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.
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