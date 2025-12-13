Силы ПВО отразили ночью атаку БПЛА по северу Ростовской области

13 декабря 2025, 05:38

Слюсарь: ПВО отразила атаку БПЛА над Чертковским, Шолоховским и Верхнедонским районами

Фото: iStock/bbsferrari

Силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на северные районы Ростовской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.





Атака украинских дронов пришлась на территории Чертковского, Шолоховского и Верхнедонского районов. Предварительно, в результате нападения БПЛА никто из местных жителей не пострадал.



В настоящее время специалисты уточняют информацию о возможных последствиях на земле, включая оценку материального ущерба.



