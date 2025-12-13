Силы ПВО отразили ночью атаку БПЛА по северу Ростовской области
Слюсарь: ПВО отразила атаку БПЛА над Чертковским, Шолоховским и Верхнедонским районами
Силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на северные районы Ростовской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Атака украинских дронов пришлась на территории Чертковского, Шолоховского и Верхнедонского районов. Предварительно, в результате нападения БПЛА никто из местных жителей не пострадал.
В настоящее время специалисты уточняют информацию о возможных последствиях на земле, включая оценку материального ущерба.
В Одессе и области раздалась серия мощных взрывов и начались перебои с электричеством
Ранее сообщалось, что в ночь с 12 на 13 декабря мощные взрывы, сопровождаемые звуками сирен, прозвучали над Саратовом и Энгельсом. Над городами сработала система противовоздушной обороны.
Также «Радио 1» передавало, что из-за атаки украинского беспилотника на село Бирюч в Валуйском округе Белгородской области пострадала мирная жительница.