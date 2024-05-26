В Хмельницкой области прозвучали взрывы

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В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Предполагается, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
В свою очередь телеканал ТСН сообщил о серии взрывов в городе Староконстантинов Хмельницкой области. В результате город обесточили.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, по всей Украине, в том числе и в Киеве, звучит воздушная тревога.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В свою очередь телеканал ТСН сообщил о серии взрывов в городе Староконстантинов Хмельницкой области. В результате город обесточили.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, по всей Украине, в том числе и в Киеве, звучит воздушная тревога.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов