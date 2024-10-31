ВС РФ не дали ВСУ прорвать границу в районе поселка Новый Путь под Курском

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Подразделения группировки войск «Север» не дали группе ВСУ прорваться через госграницу в районе поселка Новый Путь в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом российские бойцы успешно отразили четыре контратаки ВСУ в районах Дарьино, Новоивановки и Плёхово. Потери противника составили порядка 30 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.
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Элина Позднякова