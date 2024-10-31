Сырский срочно прибыл в Запорожскую область

Главком ВСУ Александр Сырский срочно приехал в Запорожскую область, которая частично находится под контролем Киева. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Поступила оперативная информация, что Сырский в срочном порядке посетил запорожский фронт, чтобы подавить царящую в рядах ВСУ панику на фоне колоссальных потерь бандеровцев», — рассказал Рогов.
Он также добавил, что приезд главкома ВВСУ в Запорожскую область связан и с тактическими успехами армии России, которая успешно продвигается вперед на всех направлениях линии боевого соприкосновения.
Ранее Сырский доложил о тяжелой обстановке на фронте главкому объединенных ВС НАТО в Европе Кристоферу Каволи.
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