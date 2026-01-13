Силы ПВО за три часа уничтожили 78 украинских беспилотников

13 января 2026, 00:45

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России, сработала система ПВО.





Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, вечером 12 января в период с 20:00 до 23:00 российские военные ликвидировали 78 украинских беспилотников самолётного типа. Чуть меньше половины из них (36) средства ПВО уничтожили над территорией Республики Крым, ещё 14 – в Орловской области.



Также восемь дронов неудачно попытались достигнуть своих целей род Липецком, по шесть БПЛА ВС РФ ликвидировали над акваториями Азовского и Чёрного морей и по одному в Воронежской и Ростовской областях.



«Четыре – над территорией Тульской области, два – над территорией Брянской области», — говорится в сводке МО РФ.