Силы ПВО за три часа уничтожили 78 украинских беспилотников
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России, сработала система ПВО.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, вечером 12 января в период с 20:00 до 23:00 российские военные ликвидировали 78 украинских беспилотников самолётного типа. Чуть меньше половины из них (36) средства ПВО уничтожили над территорией Республики Крым, ещё 14 – в Орловской области.
Также восемь дронов неудачно попытались достигнуть своих целей род Липецком, по шесть БПЛА ВС РФ ликвидировали над акваториями Азовского и Чёрного морей и по одному в Воронежской и Ростовской областях.
«Четыре – над территорией Тульской области, два – над территорией Брянской области», — говорится в сводке МО РФ.Ранее ВСУ атаковали жилой дом в Воронеже. В результате массового налёта беспилотников повреждения получили десятки домов.