В Киеве массово закрыли магазины после ударов ВС РФ
В Киеве и Киевской области после массированных ударов ВС России по объектам энергетической инфраструктуры в начале января начали массово закрываться супермаркеты из-за перебоев с электроснабжением.
Как пишут украинские СМИ, временно приостанавливают работу магазины сетей «АТБ», NOVUS и «Сільпо», поскольку генераторы не справляются с нагрузкой. Жители Киева отмечают, что супермаркеты закрываются в разных районах города.
Также уточняется, что при отключениях электроэнергии дольше шести часов подобные ограничения могут затронуть торговые сети по всей Украине.
11 января Донецкая Топливно-Энергетическая Компания назвала энергетическую ситуацию на Украине самой сложной за всю зиму.
