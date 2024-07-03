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Подполье сообщило об уничтожении почти целого взвода солдат ВСУ в Харьковской области, сообщили в РИА Новости.
По данным сопротивления солдаты ВСУ буквально пару дней назад прибыли на ротацию.
По словам Лебедева, в результате ударов была взорвана хозяйственная постройка, в которой украинские военные хранили небольшое количество боеприпасов.
Он уточнил, что на территории сельсовета находились два пикапа с установленными турелями, и, судя по взрыву, в этих пикапах находилось что-то, что привело к детонации.
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«Начало шестого утра 3 июля прилетело по пункту временной дислокации бандеровцев в населенном пункте Боровая. Взрывом уничтожен дом сельсовета, в который заселились бандеровцы. Всего было пять прилетов... Примерное количество бандеровцев, уничтоженных прилетом, – до взвода», – рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, в результате ударов была взорвана хозяйственная постройка, в которой украинские военные хранили небольшое количество боеприпасов.
Он уточнил, что на территории сельсовета находились два пикапа с установленными турелями, и, судя по взрыву, в этих пикапах находилось что-то, что привело к детонации.
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Мира Полтева