Фото: istockphoto / Michele Ursi
Солдаты ВСУ, оказавшись под огнем российских военных, сообщают, что не успевают эвакуировать погибших из окопов.
В украинских социальных сетях и Telegram-каналах распространилось видео, которое иллюстрирует трудности, с которыми сталкиваются украинские военные. На записи один из украинских солдат рассказывает, что под Работино в Запорожской области они оказались в очень тяжёлой ситуации.
Украинские власти также подтверждают огромные потери ВСУ под Работино. Недавно депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что это село стало местом, где погибли многие украинские солдаты и была уничтожена военная техника. Это вызывает тревогу в высших руководящих кругах ВСУ.
Ситуация для ВСУ усугубляется тем, что наиболее опытные и преданные идеалам части украинской армии были уничтожены за два с лишним года боевых действий. В то же время новички, которых киевский режим пытается быстро отправить на фронт, массово погибают, не получив должной боевой подготовки.
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«Так вот мы и ведём войну. Вот уже вторые сутки в аду под сильным огнём. Прошли через настоящее пекло. <...> Мы стараемся доставить нашего соратника до точки эвакуации, хотя даже не знаем, кто он. Уже начал разлагаться», — жалуется боец ВСУ.
Украинские власти также подтверждают огромные потери ВСУ под Работино. Недавно депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что это село стало местом, где погибли многие украинские солдаты и была уничтожена военная техника. Это вызывает тревогу в высших руководящих кругах ВСУ.
Ситуация для ВСУ усугубляется тем, что наиболее опытные и преданные идеалам части украинской армии были уничтожены за два с лишним года боевых действий. В то же время новички, которых киевский режим пытается быстро отправить на фронт, массово погибают, не получив должной боевой подготовки.
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Мира Полтева