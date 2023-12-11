ВСУ пытаются избегать прямых боестолкновений с ВС РФ под Артёмовском

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Украинские военные избегают прямых боев с армией России под Артемовском в ДНР. Об этом сообщил боец бригады «Север-V» Южной группировки войск с позывным «Ламбер».
«Самая большая опасность от дронов сейчас, потому что в стрелковый бой, как мы уже узнали, не вступают и не собираются, бегут, поэтому так (при помощи дронов-камиказе – ред.) борются с нами», -цитирует РИА Новости российского бойца.
Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российская армия успешно использует FPV-беспилотники и радиоразведку в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, с помощью данной тактики российские военные не дают ВСУ укрыться в зданиях на линии соприкосновения и замедляют их передвижение.
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Элина Позднякова