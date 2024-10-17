Российские бойцы уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ

Фото: iStock/Jakub Laichter
Армия России ликвидировала большую часть 152-й отдельной егерской бригады ВСУ под Красноармейском (Покровск) ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Увы, но большая часть 152-й бригады лежит в полях и на бывших позициях противника под Красноармейском. В основном это новобранцы, что очевидно. Люди, не имевшие боевого опыта. Пушечное мясо. Существенная часть погибла, еще часть попросту сбежала», — говорится в сообщении.
Уточняется, что подобная картина отмечается здесь с середины сентября.
Добавляется, что на позициях, которые ранее занимали ВСУ, остаются сотни тел украинских военных.
Ранее украинские СМИ писали, что украинцы массово жалуются на пропажу своих близких. Больше всего было сообщений о пропавших бойцах 152-й бригады. По словам родственников, мужчин практически не готовили и отправляли в зону боевых действий в один конец.
Читайте также:
«Украина истекает кровью»: в Британии заявили о победе ВС РФ в Донбассе
Пути выхода из Угледара усеяны трупами украинских военных
«Мясные штурмы» в Курской области, подготовка ВС РФ к захвату Селидово: последние новости СВО
Элина Позднякова