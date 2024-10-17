«Мясные штурмы» в Курской области, подготовка ВС РФ к захвату Селидово: последние новости СВО

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Украинские силы продолжают попытки наступления в Курской области, но сталкиваются с мощной обороной ВС РФ. Российские войска готовятся к наступательной операции на Донецком направлении. О последних событиях в зоне СВО 17 октября расскажет «Радио 1».
Курская область
ВСУ за сутки понесли потери более 350 военнослужащих и двух танков на Курском направлении. Министерство обороны России сообщило, что российские войска успешно отразили девять контратак и продолжают свои наступательные действия. На одном из участков Курской области российские военные полностью вытеснили боевиков ВСУ и восстановили контроль над КПП Константиновка, рядом с которым расположены три села.
В Кореневском районе продолжаются штурмовые операции в населённых пунктах Любимовка, Новоивановка и Кремяное. Противник попытался провести две контратаки в формате так называемых мясных штурмов у населенного пункта Зеленый Шлях, но был остановлен с потерями до 18 человек и нескольких БМП.
Стало известно, почему боевики ВСУ безжалостно убивают мирное население Курской области
В Глушковском районе изменений не произошло, однако активно действуют ударные силы с обеих сторон. В Суджанском районе продолжаются бои, идут попытки выбить украинские войска с позиций, столкновения усложняются дождями. В результате боев в районе Плехово были уничтожены 2 ББМ, 12 боевиков ВСУ, один взят в плен. Наступательные действия продолжаются в Русском и Черкасском Поречном. Успех в районе Малой Локни может привести к окружению значительной группировки ВСУ.
Также сообщается, что Киев решил перебросить в Курскую область элитные части и наемников. Только за последние сутки 350 военнослужащих нашли свой последний покой в Соловьином крае, а 21 единица техники была уничтожена. Полностью удалось выбить боевиков из Викторовки, Старой Сорочины и хутора Лыжаки.
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Донецкое направление
ВС РФ установили контроль над Красным Яром и Невским в Донецкой Народной Республике. Невское находится на пересечении границ ДНР, ЛНР и Харьковской области, что дает возможность ВС РФ выбирать направление для наступления. Западные эксперты предсказывают скорый захват Селидова. Автор статьи в Bild Юлиан Репке утверждает, что в городе находится 15-я бригада Нацгвардии Украины «Кара-Даг», которую может ожидать окружение.
Кураховское направление
Расчет российской самоходной артиллерийской установки «Акация» уничтожил позиции украинских войск. Беспилотники обнаружили огневые точки противника, расположенные в заброшенных домах одного из сел. Полученные координаты были переданы артиллеристам. Удар «Акации» поразил вражеские позиции.
Дзержинское направление
На Дзержинском направлении фугасные авиабомбы с модулями планирования и коррекции разрушили пункт временной дислокации операторов БПЛА ВСУ. По имеющимся данным, российские силы расширили контролируемую территорию в центральной части Торецка в окрестностях улиц Рябошапки и Маяковского.
Часовоярское направление
Военные РФ продолжают усиливать свои позиции как в городских районах, так и на флангах, нанося удары по позициям ВСУ с помощью дальнобойного оружия и нарушая их логистические маршруты, сообщает военкор Семен Пегов.
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