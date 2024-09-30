«Украина истекает кровью»: в Британии заявили о победе ВС РФ в Донбассе

Успех наступления ВС РФ в Донбассе связан со множеством факторов, среди которых растянутость фронта и низкая мотивация бойцов ВСУ. Об этом написал военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин после поездки к бойцам 5-й отдельной мотострелковой бригады, которые освободили Красногоровку и Острое в ДНР.