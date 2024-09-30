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ВС РФ побеждают в битве за Донбасс. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
Он отметил, что бои в Донбассе являются единым гигантским сражением.
Он подчеркнул, что речь идет о Покровском и Торецком направлениях, а также о ситуации в районе Курахово и Угледара. По словам Меркуриса, система обороны ВСУ развалилась, а ПВО вышла из строя.
Таким образом, эксперт подчеркивает, что Украина истекает кровью и проигрывает. Тем временем на Западе понимают, что помочь Киеву переломить ситуацию в свою сторону является невозможным.
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«Это разные места, разные локации, за которые идут бои, но в конечном итоге, когда эта битва закончится, мы признаем ее как одну большую битву, в которой российские войска обладают подавляющим преимуществом», — отметил Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он подчеркнул, что речь идет о Покровском и Торецком направлениях, а также о ситуации в районе Курахово и Угледара. По словам Меркуриса, система обороны ВСУ развалилась, а ПВО вышла из строя.
Таким образом, эксперт подчеркивает, что Украина истекает кровью и проигрывает. Тем временем на Западе понимают, что помочь Киеву переломить ситуацию в свою сторону является невозможным.
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Элина Позднякова