Российские бойцы восстановили трофейную немецкую БМП Marder

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Военнослужащие ремонтных подразделений группировки «Центр» восстановили и изучили трофейную немецкую БМП Marder, которую на днях эвакуировали в районе населенного пункта Северное на авдеевском направлении в Донбассе, передает РИА Новости.
Специалисты обнаружили неисправность топливной системы, осколочные повреждения радиаторов охлаждения и электропроводки. Поврежденные элементы были заменены. Сейчас машина полностью на ходу
БМП была обнаружена разведчиками группировки «Центр». Брошенная немецкая бронемашина находилась в воронке от артснаряда на достаточно открытом участке. Ее эвакуировали в темное время суток в два этапа: сначала провели инженерную разведку в районе находки, после чего достали машину.
Боевая масса БМП Marder превышает 30 тонн. Внутри помещается три человека экипажа и до семи человек десанта. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни.
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БМП была обнаружена разведчиками группировки «Центр». Брошенная немецкая бронемашина находилась в воронке от артснаряда на достаточно открытом участке. Ее эвакуировали в темное время суток в два этапа: сначала провели инженерную разведку в районе находки, после чего достали машину.
Боевая масса БМП Marder превышает 30 тонн. Внутри помещается три человека экипажа и до семи человек десанта. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни.
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Ювелина Бернст