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Бойцы группировки «Север» вступили в бой с элитной украинской бригадой «Ярость» («Лють» - украинское название). Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.
«Подразделениями группировки поражена живая сила и техника 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады национальной гвардии Украины в районах Волчанска, Циркунов и Липцов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом бойцы группировки «Север» отразили девять контратак противника из 36-й бригады морской пехоты, 17-й бригады национальной гвардии и штурмовой бригады «Лють» («Ярость» — российское название) МВД Украины.
В бою было ликвидировано порядка 310 боевиков ВСУ, а также уничтожено три автомобиля и три вражеские гаубицы.
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Элина Позднякова